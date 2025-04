Biodviversität: Naturparkführung am 26. April im NaKuMe-Park in Wilnsdorf-Rödgen

(wS/nsr) Wilnsdorf 17.04.2025 | Der Rückgang der Biodiversität und die Bedrohung zahlreicher Tierarten durch den Verlust natürlicher Lebensräume sind weltweit zum Thema geworden. Viele Menschen sind sich der drängenden Problematik bewusst, doch oft bleibt die Frage: Was kann ich selbst konkret tun? Besonders in städtischen Gebieten und bei Menschen, die in Mietwohnungen leben, scheint die Möglichkeit, aktiv zu werden, eingeschränkt. Doch wer einen Garten oder einen Balkon hat, kann durch einfache Maßnahmen einen wertvollen Beitrag leisten.

Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge lädt daher am 26. April 2025 zu einer naturkundlichen Führung in den Natur- und Skulpturenpark NaKuMe nach Wilnsdorf ein. NaKuMe- Natur-Kunst-Mensch-der Name ist hier Programm. Neben rund 700 verschiedenen Pflanzenarten befinden sich auf dem Areal auch zahlreiche Metall- und Holzskulpturen. Aber sehen Sie selbst! Natur- und Landschaftsführer Manfred Stangier wird aufzeigen, wie jeder Einzelne etwas zum Erhalt der Biodiversität beitragen kann. Er gibt Ihnen am Beispiel des schattigen und kühlen Standortes konkrete Hinweise und Anregungen, wie man mit kleinen, aber effektiven Mitteln den Lebensraum für Insekten, Igel, Spitzmäuse, Kröten, Eidechsen und viele weitere Tiere verbessert.

Die Führung (ca. 2 Stunden) beginnt um 14 Uhr am Wanderparkplatz am Ende der Straßen „Höhenweg“ und „Am oberen Johannes“ in 57234 Wilnsdorf-Rödgen. Die Wanderung ist für Kinder und Jugendliche kostenlos, für Erwachsene liegen die Kosten bei 5 Euro pro Person.

Eine Anmeldung ist unter www.veranstaltungen.npsr.de erforderlich.

Foto: Naturpark Sauerland Rothaargebirge