Mitgestalten statt Zuschauen: Werden Sie Teil des Seniorenbeirats Kreuztal!

(wS/kr) Kreuztal 17.04.2025 | Neue Mitglieder gesucht! Informationsveranstaltung zur Arbeit des Seniorenbeirates – Info der Stadt Kreuztal:

Im Zuge der Kommunalwahl im September 2025 wird in Kreuztal auch ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Damit Interessierte sich über das Tätigkeitsfeld in diesem ehrenamtlichen Gremium informieren können, lädt die Stadt Kreuztal herzlich zu einer Informationsveranstaltung ein.

Sie sind 60plus, wohnen in Kreuztal, haben Lust sich für die Belange der älteren Mitbürger einzusetzen und das „Älter werden in Kreuztal“ aktiv mitzugestalten? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Der Seniorenbeirat ist seit mehr als 30 Jahren die Stimme der älteren Generation in unserer Kommune – motiviert und engagiert. Es konnten seitdem zahlreiche Aktivitäten und Angebote zu verschiedenen Themengebieten umgesetzt werden, so unter anderem die

Tanzveranstaltung „Rock am Stock“, das Zeitzeugenprojekt in Zusammenarbeit mit Kreuztaler Schulen sowie Kreuztal Vielfältig – Kaffee, Geselligkeit und Programm in der Stadtbibliothek. Aber auch Infoveranstaltungen zum Thema Gesundheit, Pflege und Barrierefreiheit sowie Besuche im Landtag und Bundestag wurden veranstaltet.

Sie sind neugierig geworden?

Dann laden wir Sie herzlich zu unserer Informationsveranstaltung am 30.04.2025 ein!

Erfahren Sie, was der Seniorenbeirat bewirkt, wie Sie sich einbringen können – und warum

Ihre Perspektive zählt. „Die Stimme des Seniorenbeirats ist wichtig für Kreuztal. Wir freuen uns daher sehr über Ihre Kandidaturen für die neue Amtszeit 2025 bis 2030, damit wir auch weiterhin auf ein breit aufgestelltes und schlagfertiges Gremium zählen können“, so Stadtrat Patrick Zöller.

Direkt im Anschluss an die Veranstaltung findet die nächste Sitzung des Beirats statt. Alle Interessenten sind herzlich dazu eingeladen, der Sitzung beizuwohnen. Die Sitzung wird voraussichtlich von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr dauern. Im Anschluss gibt es Gelegenheit zum informellen Austausch mit den aktuellen Beiratsmitgliedern.

Datum: 30.04.2025

Uhrzeit: 16 Uhr (Beginn Infoveranstaltung)/16:30 Uhr (Beginn öffentliche Sitzung)

Ort: Großer Saal der Weißen Villa, Dreslers Park

(Hagener Str. 24, 57223 Kreuztal)

Die Veranstaltung sowie die Teilnahme an der Sitzung sind unverbindlich und kostenlos.

Kostenfreie Parkmöglichkeiten finden Sie in großem Umfang am Parkplatz Stählerwiese.

Die Tagesordnung für die Sitzung ist ab dem 23.04.2025 online im Ratsinformationssystem oder im Bekanntmachungskasten der Stadt Kreuztal einsehbar.

Ob als Zuhörer/in oder zukünftiges Mitglied – wir freuen uns auf Sie!

Denn Mitgestalten kennt kein Alter.

Ansprechpartner/in für Rückfragen: Geschäftsstelle des Seniorenbeirats

Frau Leusmann, Tel. 02732 / 51-470;

E-Mail: senioren@kreuztal.de

www.kreuztal-senioren.de