Gosenbach: Trampolin-Talente glänzen bei Bezirksnachwuchsmeisterschaften

(wS/vtv) Gosenbach 10.04.2025 | Die Bezirksnachwuchsmeisterschaften in Gosenbach wurden zum Triumphzug für die Trampolin-Kinder. Mit beeindruckenden Leistungen sicherten sich zahlreiche Teilnehmer einen Platz auf dem Podest und die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaften.

Besonders hervorzuheben ist Mia Führes, die in der Juti E mit einem Vorsprung von 4 Punkten den 1. Platz belegte. In der stark besetzten Juti D zeigten Leonie von der Linde (Platz 2), Ronja Köhler (Platz 3) und Lena Gavrilov (Platz 4) ihr Können, während Jule Krätschmer in der Juti C den 2. Platz erreichte. Pepe Köhler (Platz 4) und Luca Schneider (Platz 9) traten in der Juti/Jutu F an. Als Krönung des Wettkampfs holte die Mannschaft mit Jule Krätschmer, Ronja Köhler, Leonie von der Linde, Lena Gavrilov und Mia Führes die Goldmedaille.

Die Trainer sind hochzufrieden mit den Ergebnissen.

Foto: Verein