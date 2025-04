Kreispolizeibehörde Olpe bittet um Mithilfe: Sexualdelikt – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Wenden 23.04.2025 | Wegen eines angezeigten Sexualdeliktes bittet die Kreispolizeibehörde Olpe um Mithilfe von Zeugen. Am Sonntag 20. April 2025 im Zeitraum 22.15 bis 22.50 Uhr soll sich auf der L512 zwischen Wenden und Freudenberg in der Nähe des Golfplatzes ein dunkler PKW mit eingeschalteter Warnblinklichtanlage am Straßenrand befunden haben. Das Fahrzeug soll später innerhalb dieses Zeitraums in Fahrtrichtung Löffelberg ohne Licht unterwegs gewesen sein.

Da an diesem Abend das örtliche Osterfeuer in Wenden stattfand, hofft die Polizei auf Zeugen, die im fraglichen Zeitraum auf der Landstraße zwischen Freudenberg und Wenden waren. Wer das Fahrzeug oder etwas anderes auf der Straße beobachtetet hat, wird gebeten sich für Hinweise unter der Telefonnummer 02761 9269-0 zu melden.

Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht gemacht werden.