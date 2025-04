Stadt Kreuztal unterstützt Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung mit aktualisierter Förderrichtlinie

(wS/kr) Kreuztal 23.04.2025 | Wer an seinem Haus oder in seinem Garten plant, umweltfreundliche Veränderungen vorzunehmen, kann von einem städtischen Zuschuss profitieren. Mit der Förderrichtlinie Klima und Umwelt will die Stadt Kreuztal jedes Jahr einen kleinen Anreiz setzen und jene, die etwas für die Umwelt tun, unterstützen. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Aber auch Projekte im Bereich Klima- und Umweltbildung werden wieder gefördert. Insgesamt stehen für die Fördermaßnahmen in diesem Jahr 40.000 € zur Verfügung.

Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ist klar: Starkregen und Hochwasser können schnell verheerende Folgen haben und die Wahrscheinlichkeit für solche

Extremwettereignisse steigt von Jahr zu Jahr. Klar ist aber auch: Neben strukturierten Maßnahmen seitens der Behörden können auch alle Eigenheimbesitzer/innen etwas tun, um das Risiko zu senken.

Kreuztalerinnen und Kreuztaler können deswegen mit der neuen Förderrichtlinie eine Vielzahl von Maßnahmen bezuschussen lassen, die gegen Starkregen und Hochwasser durch überlaufende Flüsse und Bäche entstehen. Zum Beispiel: druckdichte Türen und Fenster, Versickerungsmulden, Regenrückhalteanlagen, Aufkantungen und Bodenschwellen sowie die Entsiegelung von Flächen mit anschließender Anlegung einer Beet- oder Gartenfläche. Allein für diesen Förderbaustein stehen 20.000 € Fördermittel zur Verfügung.

Weitere förderfähige Maßnahmen sind Dach- und Fassadenbegrünungen und Hitzeschutzmaßnahmen.

Die aktualisierte Förderrichtlinie Klima und Umwelt sowie die dazugehörigen Antragsunterlagen sind auf der Webseite der Stadt Kreuztal zu finden unter:

https://www.kreuztal.de/leben-in-kreuztal/umwelt-klima/foerderrichtlinie-klima-und-umwelt/

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!