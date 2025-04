Kreuztaler Realschüler erkunden im Rahmen des Boys’ & Girls’ Day die Berufswelt.

(wS/rk) Kreuztal 09.04.2025 | Am 03.04. fand der Boys’ & Girls’ Day statt, an dem Schüler der Jahrgangsstufe 7 in Berufe hineinschauen können, in denen ihr Geschlecht unterrepräsentiert ist. Während einige Schüler an diesem Tag den abwechslungsreichen Beruf des Erziehers bzw. der Erzieherin kennenlernen konnten, brachten sich andere in heimischen Firmen und Institutionen ein. So auch Collien, die den Tag bei der Krombacher Brauerei verbrachte – „Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich durfte LKW und Stapler fahren.“ Emma packte bei der Berufsfeuerwehr mit an und bekam an dem Tag sehr viel gezeigt – „Der Boys’ & Girls’ Day war eine tolle Erfahrung.“ Ben engagierte sich einen Tag in der KiTa Dahlbruch, was eine willkommene Abwechslung auch für die KiTa-Kinder war.

Für einige Schüler standen an dem Tag auch externe Referenten in der Realschule zur Verfügung, die mit ihnen Projekte durchführten und Plakate erstellten. Herr Neugebauer als ehemaliger Erzieher und Frau Saßmann als Anlagenmechanikerin informierten die Schüler über ihre Berufserfahrungen.

Die Kreuztaler Realschüler der Jahrgangsstufe 7 sind sich einig: So einen Tag sollte es öfter geben!