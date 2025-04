Zehntägiger Erholungsaufenthalt: Bürgermeister Steffen Mues empfing junge Gäste aus der Ukraine

(wS/si) Siegen 09.04.2025 | Weit gereiste Gäste besuchten gestern (Dienstag, 8. April) das Siegener Rathaus: Bürgermeister Steffen Mues empfing 20 Jugendliche aus der Stadt Pavlohrad in der Ukraine.

Die jungen Leute zwischen 13 und 15 Jahren sind derzeit zu einem zehntägigen Erholungsaufenthalt in der Region, den das städtische Jugendamt gemeinsam mit vielen lokalen Akteuren vorbereitet hat. Bürgermeister Steffen Mues begrüßte die Jugendlichen im Historischen Ratssaal, davon viele in landestypischer Kleidung: „Ich wünsche Euch, dass der Aufenthalt in Siegen fernab des Krieges eine Atempause in einem sicheren Umfeld bietet, Euch neue Eindrücke und eine gute Zeit verschafft. Fühlt Euch herzlich willkommen!“

Er dankte den vielen Beteiligten, die sich an dem Programm des zehntägigen Aufenthalts beteiligt haben und mit eigenen Angeboten unterstützen: Dazu gehören das Team der Friedensgruppe Siegen, Mitarbeitende im Jugendamt, insbesondere im Kinder- und Jugendtreff Geisweid und im Kinder- und Jugendbüro, Mitarbeitende der Universität Siegen und des FabLab sowie Lehrkräfte und Schülerschaft der Gesamtschule Am Rosterberg mit Schulleiter Florian Kraft. Ein besonderer Dank ging an die Sponsoren, die den Aufenthalt finanziell unterstützen: den „Round Table 110 Siegen“ und an Jörg Dienenthal vom traditionsreichen Maschinenbau-Unternehmen Dango & Dienenthal: „Wir freuen uns sehr darüber, den Aufenthalt durch unsere Spende mit zu ermöglichen und zum Gelingen des Programms beizutragen“, so Dienenthal.

Die international tätige Organisation „Europe Prykhystok“ („Europäische Zuflucht“) hatte die Kontakte sowie die logistische Koordination zwischen den Städten Siegen und Pavlohrad

vermittelt. Ziel ist, ukrainischen Kindern und Jugendlichen, die in besonderem Maße vom Krieg betroffen sind, einen sicheren Ort für psychische Entlastung, kulturellen Austausch und Bildungsmöglichkeiten zu bieten. Das Programm wird von der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt. Als Vertreterin der Organisation war auch Projektmanagerin Ana-Ramona Vasar zum Empfang gekommen: „Wir sind sehr dankbar für die Kooperation mit Siegen und möchten uns bei allen bedanken, die den Aufenthalt unterstützen. Es ist von großer Bedeutung, die jeweilige Kultur und Tradition kennenzulernen.“

Auf dem Programm der ukrainischen Jugendlichen stehen in den kommenden Tagen unter anderem noch ein Ausflug nach Köln, ein buntes Programm im Kinder- und Jugendtreff Geisweid, ein Besuch der Universität, ein Treffen in der Gesamtschule Am Rosterberg und Aktivitäten im Teamsportpark. Die Gruppe und vier Begleitpersonen trugen sich außerdem ins Gästebuch der Stadt Siegen ein. Sie bedankten sich mit Gastgeschenken, die die guten Wünsche des Bürgermeisters aus Pavlohrad ausrichteten und den Wunsch nach Frieden zum Ausdruck brachten. Nach einem gemeinsamen Imbiss im Rathaus ging es dann für die Jugendlichen weiter zu einem Kunst-Workshop ins Museum für Gegenwartskunst in Siegen.



Die jungen Gäste aus der Ukraine gemeinsam mit Bürgermeister Steffen Mues und weiteren Akteuren beim Empfang der Stadt Siegen.

Foto: Stadt Siegen