Saisonstart vom 57wasser Lauf- und Wandertreff

(wS/57w) Siegen 10.04.2025 | Die Philosophie von 57wasser ist so einfach wie effektiv: Gutes tun und gleichzeitig Genuss erleben. Seit mehr als 10 Jahren unterstützt das einzigartige Siegerländer Unternehmen mit 57 Prozent seines Gewinns soziale Initiativen – und das über den Verkauf von Mineralwasser.

Aber 57wasser ist mehr als nur ein Unternehmen, das gutes Wasser verkauft!

Seit einigen Jahren bietet es auch einen offenen Lauftreff, der mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Region geworden ist. Jeden Montag trifft sich die Community, um gemeinsam zu laufen, sich gegenseitig zu motivieren und vor allem – die Freude an der Bewegung zu teilen. Erfahrene Läuferinnen und Läufer begleiten sowohl die Einsteiger- als auch die Fortgeschrittenengruppen und machen den Lauftreff zu einem Angebot für jedes Fitnesslevel. Darüber hinaus stehen regelmäßige Teilnahmen an regionalen Laufevents auf dem Programm.

Neu in dieser Saison: Der 57wasser Wandertreff!

Ab Mai gibt es nun auch sportliche Wandertage – ein neues, abwechslungsreiches Angebot für alle Wanderfreunde. Jeden ersten Sonntag im

Monat heißt es „Siegerländer Natur – erwandern, erleben, genießen“. Es werden zwei Strecken von etwa 10 und 20 km im sportlichen Wandertempo von rund 4 – 5 km/h angeboten. Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr, die genaue Strecke und der Ort werden rechtzeitig bekannt gegeben. Der Auftakt zum 57wasser Wandertreff findet am Sonntag, 4. Mai, auf dem Parkplatz Kaiserschacht in Siegen-Eiserfeld statt. Von dort geht es in Richtung Pfannenberg und Druidenstein.

Dirk Krumpholz von 57wasser freut sich über die positive Resonanz und das Engagement der Teilnehmer: „Die Leute, die bei unserem Lauf- und Wandertreff mitmachen, sind im besten Sinne Markenbotschafter unserer Idee. Sie bringen sich mit Spaß und Leidenschaft in der Gemeinschaft ein, zeigen, dass 57wasser mehr ist als ein Produkt, und motivieren andere dazu, ebenfalls aktiv an unseren Events teilzunehmen.“

Komm vorbei und werde Teil der 57wasser-Community – egal ob beim Laufen oder Wandern! Es gibt keinen besseren Weg, Gutes zu tun, sich zu bewegen und neue Leute kennenzulernen.

Die Teilnahme an den 57wasser Lauf- und Wandertreffs sind kostenlos.

Weitere Infos und Anmeldung über den 57wasserKlub:

 WhatsApp: +49 160 92905277

 E-Mail: robin@57wasser.de

Worauf wartest du noch? Schnapp dir deine Laufschuhe oder Wanderschuhe

und sei dabei!

Foto: 57wasser