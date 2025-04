(wS/Red) Siegen 10.04.2025 | Wahl-Group Siegen erweitert Markenwelt – Eröffnung mit Live-Musik von UnArt am 11. April 2025 ab 18 Uhr

Die Wahl-Group in Siegen-Weidenau erweitert ihr Markenportfolio und bietet nun eine noch größere Auswahl an Fahrzeugen. Nach einem umfassenden Umbau sind Peugeot und Citroën als ganz neue Marken hinzugekommen. Bereits im letzten Jahr wurden die Marken MG, XPENG und Maxus ins Sortiment aufgenommen, wodurch das Angebot sowohl klassische als auch zukunftsorientierte Modelle umfasst. Jede der fünf Marken bringt ihre eigenen Stärken mit: Peugeot und Citroën stehen für eine lange Tradition und eine breite Modellpalette, während MG und XPENG mit innovativen Konzepten und modernen Technologien neue Impulse setzen.

Und Maxus ist eine Marke, die im Automobilmarkt, insbesondere für Nutzfahrzeuge und Transporter, zunehmend an Bedeutung gewinnt. So entsteht eine vielseitige Auswahl, die unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen an Mobilität abdeckt.

Neben den Neuwagen bleibt auch das Gebrauchtwagenangebot ein zentraler Bestandteil des Autohauses. Kunden haben weiterhin Zugang zu einer großen Auswahl an geprüften Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller, die eine attraktive Alternative zu Neuwagen darstellen. Ergänzt wird das Angebot durch die hauseigene Werkstatt, die einen umfassenden Service für Wartung, Inspektionen und Reparaturen bietet. Unabhängig von der Marke können hier alle Fahrzeuge professionell betreut werden.

Die Erweiterung der Markenwelt wird am Freitag, den 11. April ab 18 Uhr mit einem kostenfreien LIVE-Konzert im Autohaus gefeiert – die Band UnArt wird für besondere Atmosphäre sorgen. Besucher haben die Möglichkeit die Markenwelt der Wahl-Group kennenzulernen und den Abend in entspannter Umgebung, mit Drinks und Food, zu genießen.

Weitere Informationen zur Markenerweiterung und zum Eröffnungsevent gibt es unter http://www.wahl-group.de.

