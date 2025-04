Ab 1. Januar Platz für 60 Kinder: Richtfest für Kita-Neubau in Eiserfeld gefeiert

(wS/si) Siegen 10.04.2025 | Der Rohbau der neuen Kita neben dem Hallenbad in Eiserfeld liegt im Zeitplan, in den kommenden Monaten folgen der Innenausbau und die Gestaltung der Außenanlagen. Seit heute (Donnerstag, 10. April) weht der Richtbaum auf dem zweigeschossigen Gebäude: Bauleiter Vladimir Herliz von der Baufirma Fingerhaus verlas einen eigenen, genau passenden Richtspruch – begleitet vom Applaus der Gäste: „Das Dach ist dicht, der Rohbau steht, ein Kindergarten, der in die Zukunft geht.“

Bürgermeister Steffen Mues hatte zuvor die beteiligten Akteure begrüßt: darunter die Vertreterinnen und Vertretern der heimischen Politik, des DRK-Kreisverbands Siegen-Wittgenstein als künftigem Kita-Träger, Projektleiter Matthias Scholl von der Baufirma Fingerhaus sowie die Kommunale Entwicklungsgesellschaft (KEG) der Stadt Siegen mit Geschäftsführer Wolfgang Cavelius, zugleich auch Stadtkämmerer, die Bauherrin des Kita-Neubaus ist.

Steffen Mues: „Die Baukosten für das Gebäude inklusive der Außenanlagen umfassen die stattliche Summe von 3,5 Mio. Euro brutto: Das ist eine Menge, aber gut investiertes Geld! Die hohen Aufwendungen entstehen unter anderem durch kindergartenspezifische und energetische Anforderungen sowie durch die zweigeschossige Bauart, unter anderem mit Aufzug und Fluchttreppe.“ Mues dankte allen Akteuren, die bei diesem Projekt mitgewirkt haben; das betonte auch Dr. Martin Horchler, Vorstand des DRK-Kreisverbands Siegen- Wittgenstein: „Wir freuen uns sehr auf die neue Kita. Es ist ein ganz neues Gebäude für einen guten Kita-Start.“

Besonders zu Buche schlagen bei diesem Neubau die Erschließungskosten aufgrund der Entfernung zur Eiserfelder Straße. Aus Gründen des erforderlichen Hochwasserschutzes in der Nähe zur Sieg wie auch der Barrierefreiheit musste das gesamte Außengelände mit Erde aufgefüllt werden.

Ab 1. Januar 2026 werden hier 60 Kinder von vier Monaten bis zum Vorschulkind aus dem Stadtteil Eiserfeld betreut. Auf zwei Geschossen werden hier nicht nur Wände,

Gruppenräume, Personalräume, ein Foyer und sanitäre Anlagen gebaut, sondern auch die Grundlagen geschaffen für eine fördernde Umgebung, in der die Kinder in drei Gruppen spielen, lernen und wachsen können. Die rund 600 Quadratmeter große Kita ist barrierefrei ausgestattet und wird kindgerecht ausgebaut, etwa mit großen und kleinen WCs und Waschbecken, Klemmschutz an den Türen oder Handläufen.

Das Gebäude wird in einer modernen Holz-Hybridbauweise errichtet: Bodenplatte, Treppenhaus, der Aufzugschacht und die Zwischendecke werden aus statischen Gründen aus Beton gefertigt. Das Obergeschoss wie auch die Außenhülle entstehen in hochwertiger Holzfertigbauweise, so dass das Gebäude in Teilen mit einer schönen Holzoptik punkten kann. Wolfgang Cavelius (KEG) lobte die „logistische Meisterleistung“ der Baufirma Fingerhaus aus Frankenberg, die das Gebäude schlüsselfertig errichtet: „Im November erst wurde die Bodenplatte gegossen, jetzt können wir schon durch die künftigen Räume gehen.“

Auch das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes setzt die Stadt Siegen mit diesem Gebäude um: Eine Wärmepumpe wird das Gebäude beheizen, eine Photovoltaik-Anlage

kommt auf das Gründach. Die Klimaziele Energieeinsparung und Energieeffizienz werden damit umgesetzt. Sie bewirken auch langfristig, die Bewirtschaftungskosten des Gebäudes gering zu halten und in diesem eine gute Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Der Neubau der Kita-Eiserfeld hat bereits eine mehrjährige Vorlaufzeit und ist das Ergebnis der jährlichen Kindertagesstätten-Bedarfsplanung.



Beim traditionellen Richtspruch am Kita-Neubau Eiserfeld (v.l.): Projektleiter Matthias Scholl, Dr. Martin Horchler (DRK), Bürgermeister Steffen Mues, Geschäftsführer Wolfgang Cavelius (KEG) und Bauleiter Vladimir Herliz.

Foto: Stadt Siegen