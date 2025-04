Kreuztaler Natur- und Bauernmarkt am Sonntag, 11. Mai mit vielseitigem (Mitmach-)Angebot

(wS/kr) Kreuztal 10.04.2025 | Am Sonntag, 11. Mai von 11.00 bis 18.00 Uhr, findet der beliebte Natur- und Bauernmarkt in Kreuztals Stadtmitte statt. Auf dem Roten Platz und unter dem Glasdach des Einkaufscenters finden die Besucherinnen und Besucher an rund 60 Ständen ein breites Angebot aus dem Bereich Naturprodukte und Biowaren sowie zahlreiche familienfreundliche Mitmachaktionen und Infostände.

Regionale sowie überregionale Erzeuger/innen präsentieren ihr umfangreiches und vielfältiges Angebot. Darunter: Obst und Gemüse, Balsame und Seifen, Deko-Artikel, Lederwaren, Felle und Wolle, Gewürze, Naturkosmetik, Marmeladen, Käse, Nudeln und Eier, Wein und Natur-sauerteigbrote. Ganz neu dabei sind dieses Mal Unikate aus Olivenbaumholz, passend zum Frühling: Blumen und Stauden, Sizilianische Spezialitäten und Olivenöl aus eigenem Anbau sowie vor Ort frisch geräucherte Regenbogenforellen.

Ein informatives Highlight wird die Rollende Waldschule der Kreisjägerschaft: In dem Ausstellungsanhänger wird anhand präparierter Tiere das bunte Leben in unseren heimischen Wäldern nähergebracht. Der Imkerverein Ferndorf-Kreuztal verkauft eigene Honigprodukte und informiert über die Imkerei. Auch das Team der Kreuztaler Stadtbibliothek greift das Thema Bienen auf und bietet eine Mitmachaktion mit ihrem kleinen Bienenroboter „BeeBot“ an. Die Puppenbühne der Freiwilligen Feuerwehr Kreuztal ist ebenfalls am Roten Platz und zeigt über den Tag verteilt verschiedene, kurzweilige Puppenaufführungen.

Außerdem wird von 13.00 bis 16.00 Uhr wieder eine professionelle Kinderschminkerin vor Ort sein.

Alle Mitmachaktionen sind für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei.

Zahlreiche Essenstände, ob deftig oder süß, runden den Besuch des Natur- und Bauernmarktes mit abwechslungsreichen Spezialitäten und Getränken ab und sorgen für eine genussvolle Zeit in der Kreuztaler Stadtmitte.