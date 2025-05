24-Jähriger nach Kradunfall mit Hubschrauber ins Krankenhaus

(wS/ots) Hilchenbach 14.05.2025 | Am Dienstagabend (13.05.2025) ist ein 24-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Krad gegen 19:25 Uhr auf der B 62 von Afholderbach in Richtung Kronprinzeneiche unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. In einem angrenzenden Grünstreifen blieb er schließlich verletzt liegen.

Der 24-Jährige kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.



Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

