Erfolgreiche U13-Bezirksmeisterschaft in Holzwickede: Judonachwuchs aus dem Siegerland holt mehrfach Silber und Bronze

(wS/jc) Wilnsdorf 29.05.2025 | Am Wochenende fand in Holzwickede die U13 Bezirksmeisterschaft statt. Die jugendlichen Teilnehmer hatten sich eine Woche zuvor auf den jeweilen Kreismeisterschaften mit einem der ersten drei Plätze qualifiziert. Bei der Bezirksmeisterschaft nun gibt es wiederum um die um die Qualifikation auf die nächste Ebene. In dem Fall sind das die Westfalenmeisterschaften. Insgesamt sechzehn Kinder aus dem Siegerland vom Judo Club Gernsdorf, der JV Siegerland und den JF Siegen-Lindenberg machten sich auf den Weg ins Ruhrgebiet um sich mit dem Nachwuchs der anderen Vereine des Bezirkes Arnsberg zu messen.

Ergebnisse JC Gernsdorf:

Das Team der Gernsdorfer war wegen Krankheit auf neun Kinder geschrumpft. Vier davon konnten am Ende des Tages für die nächste Ebene gemeldet werden. Luca Krumm hatte eine Woche zuvor schon auf Kreisebene voll überzeugt. Und auch auf Bezirk gelangen ihm vier tolle Siege bei einer sehr knappen Niederlage in einer starken Gewichtsklasse mit 12 Kämpfern. Am Ende des Tages stand ein 3. Platz für ihn auf der Urkunde. Ebenfalls Platz 3 und ebenfalls für die Westfalenmeisterschaften qualifiziert ist Mateo Steiner. Nach zwei Siegen und einer Niederlage schaute er zufrieden vom Podest und belohnte sich für guten Trainingsleistung. Flynn Schneider ist eigentlich noch in der U11 zu Hause. Er verkaufte sich gut aber musste heute noch etwas Lehrgeld gegen die älteren Mitstreiter zahlen. Gute Performance auch von Marvin Stahl. Nach Sieg und Niederlage verpasste er knapp den Einzug ins kleine Finale und belegt am Ende Platz 7. Ebenfalls am Start war Hannes Schmidt. Leider verletzte sich Hannes bereits im ersten Kampf und fällt nun einige Wochen aus. Eine tolle Leistung legte Mia Dietermann hin und holte sie sich Platz 2 in Pool B. Mit einem Sieg gegen die Erste aus Pool A stand sie im Finale. Dort musste sie sich, im Stand deutlich überlegen, sehr unglücklich geschlagen geben, als sie in einen Haltegriff geriet. Somit ein toller 2. Platz. Einen sehr schönen Sieg zeigte auch Merle Grüttner der bei zwei Niederlagen zu einem 5. Platz reichte. Dies gilt auch für Anni Schlemper, die sich dieses Mal in einer guten Gewichtsklasse nicht durchsetzen konnte. Leichtgewicht Johanna Grund steuerte mit einem 2. Platz eine weitere Qualifikation für ihren Verein bei.

Ergebnisse JF Siegen Lindenberg:

Kreismeisterin Lotta Vohs konnte auch auf Bezirksebene mit einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen überzeugen und schaffte mit Platz drei die Qualifikation

Ergebnisse JV Siegerland:

Jan Cernohorsky hatte bereits in der Vorwoche in Freudenberg eine gute Leistung gezeigt. Nach einer Auftaktniederlage nun in Holzwickede drehte er mit drei Siegen in Folge auf und stand auf Platz 3 und schaffte somit die Qualifikation. Dies gelang ebenso seiner Vereinskameradin Marlene Amort, die nach 2 Siegen und einer Niederlage das zweite Ticket für Ihren Verein zu den Westfalenmeisterschaften löste Leon Rumann, Jonas Schlaaku und Anebelle Iles konnten sich dieses Mal noch nicht in die Siegerliste eintragen aber zeigten gute Leistungen.

Mia Dietermann und Johanna Grund vom JC Gernsdorf holten Silber

.

