Judominis waren die Größten – Fünf kleine Judofreunde sind jetzt Weiß-Gelbgurtträger

(wS/jfs) Siegen 29.05.2025 | Die Kleinsten der Judofreunde Siegen Lindenberg sind erst zwischen vier und sechs Jahre alt und trainieren in der Mini Gruppe. Von ihren Trainern Julian Peter und Bernd Stausberg wurden jetzt fünf ambitionierte Judominis auf die Prüfung zum weiß-gelben Gürtel vorbereitet, da das neue Graduierungssystem es möglich macht, schon in diesem Alter die Kids zu qualifizieren. Gut vorbereitet präsentierten die Judoflöhe am Prüfungstag ihr Erlerntes und sind prompt Träger des 8. Kyu-Grades. Das Fallen, Werfen und Halten gehört zu den Hauptaufgaben, aber auch die Begrüßung, welche die Judowerte Respekt, Wertschätzung, Höflichkeit und Ernsthaftigkeit verdeutlicht. Alle zeigten sehr gute Leistungen. So erhielten selbstverständlich nach bestandener Prüfung Louis Gabsa, Adam Michalski, Jette Krämer, Jahmiel Stimming und Kirill Litvinov ihre Prüfungsurkunden und bekamen natürlich sofort den dazu gehörigen Judogürtel umgebunden.

Jette Krämer, Louis Gabsa, Adam Michalski, Jahmiel Stimming und Kirill Litvinov mit ihrem Trainer Bernd Stausberg

