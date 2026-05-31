Kein Kontakt zum Fahrer – E-Call löst Alarm aus: Unfall in Dreis-Tiefenbach auf der B62

(wS/red) Netphen 31.05.2026 | Gegen 12:40 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst mit Notarzt und Polizei zu einem Verkehrsunfall in Netphen-Dreis-Tiefenbach alarmiert. Auf den Meldeempfängern der Einsatzkräfte stand die Meldung: „TH2 – E-Call Auslösung – Kein Kontakt zum Fahrer.“ Als Unfallstandort übertrug das System die Untere Industriestraße in Dreis-Tiefenbach – tatsächlich ereignete sich das Unglück jedoch einige hundert Meter entfernt, auf der B62 an der Einmündung zur Straße Bittenbach, direkt am Parkplatz des dortigen Hotel & Restaurant Asador.

Nach Angaben der Polizei vor Ort befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines VW Golf die B62, als ihm ein 29-jähriger Audi-Fahrer die Vorfahrt nahm. Der Audi-Fahrer wollte in diesem Moment auf den Parkplatz des Asador abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 25-Jährige aus – es kam zu keiner Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Allerdings verlor der Golf-Fahrer dabei die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und krachte zwischen zwei Bäume. Der VW wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell am Einsatzort. Wie Jörg Otter, Stellvertretender Leiter der Feuerwehr Netphen und Einsatzleiter vor Ort, gegenüber wirSiegen.de erklärte, konnte sich der Fahrer eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien – er war nicht eingeklemmt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte, ob Betriebsmittel ausliefen. Dies war nicht der Fall.

Das Team des DRK-Rettungsdienstes untersuchte den jungen Mann. Nach Angaben der Polizei blieb er glücklicherweise unverletzt. Der Verkehr konnte während des gesamten Einsatzes an der Unfallstelle vorbeifließen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de