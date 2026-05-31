News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Erstes Familienfest der CDU Erndtebrück auf dem Steimel – Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach zu Gast

31. Mai 2026815
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/cdu) Erndtebrück 31.05.2026 | Am vergangenen Pfingstmontag fand auf dem Steimel bei Schameder, oberhalb des Breitenbachtals, das erste Familienfest der CDU Erndtebrück statt. Bei strahlendem Sommerwetter kamen Mitglieder, Interessierte und deren Familien zusammen, um einen entspannten Tag in geselliger Runde zu verbringen.

Für das leibliche Wohl sorgten kühle Getränke und Gegrilltes. Die jüngsten Gäste hatten die Wahl zwischen Torwand, Malen, Kinderschminken und einer Wasserschlacht. Die Erwachsenen nutzten die Zeit für Gespräche über Politik, Freizeit und Privates – wahlweise im Schatten oder in der prallen Sonne.

Auch Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach war vor Ort und genoss einige Stunden in angenehmer Atmosphäre.

Die CDU Erndtebrück zog ein positives Fazit: Die Veranstaltung sei ein voller Erfolg gewesen und solle wiederholt werden.

Foto: CDU

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Kein Kontakt zum Fahrer – E-Call löst Alarm aus: Unfall in Dreis-Tiefenbach auf der B62

Anzeige

Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten