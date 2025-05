Gesamtschule Wenden und Freudenberg startet mit dem Projektkurs „Alpencross“ zur großen Mountainbike-Tour über die Alpen

(wS/gew) Freudenberg/Wenden 14.05.2025 | Vom 5. bis 10. Juli 2025 wird es ernst für den Projektkurs „Alpencross“ der Q1 der Gesamtschule Wenden und der Gesamtschule Freudenberg: Mit dem Mountainbike geht es über die Alpen – eine Herausforderung, die sowohl sportlich als auch gemeinschaftlich alles von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern abverlangt.

In fünf Tagen legen die Jugendlichen rund 280 Kilometer und etwa 3.900 Höhenmeter zurück. Die Route startet in Garmisch-Partenkirchen und führt über Imst und Nauders bis nach Meran. Neben der sportlichen Leistung steht das gemeinsame Erleben im Vordergrund: Die Schülerinnen und Schüler entdecken nicht nur die atemberaubende Alpenlandschaft, sondern tauchen auch in die Geschichte und Kultur der Region ein.

Die Etappen im Überblick:

Etappe 1 (06.07.): Garmisch-Partenkirchen – Imst (ca. 65 km, 1.500 Höhenmeter)

Etappe 2 (07.07.): Imst – Nauders (ca. 75 km, 1.300 Höhenmeter)

Zusatzetappe (08.07.): Rundtour um Nauders (ca. 50 km, mindestens 600 Höhenmeter)

Etappe 3 (09.07.): Nauders – Meran (ca. 90 km, 500 Höhenmeter)

Weitere Aktivität (08.07.): Panoramatour und geschichtliche Erkundung rund um Nauders

Der „Alpencross“ ist weit mehr als ein sportliches Projekt: Teamgeist, Ausdauer und Eigenverantwortung stehen im Mittelpunkt. Das Projekt verbindet körperliche Herausforderung mit einem ganzheitlichen Lernansatz. Neben den sportlichen Inhalten beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler auch mit Technik, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. So lernen sie, Verantwortung zu übernehmen und ihre individuellen Stärken in einem gemeinsamen Projekt einzubringen – sowohl auf dem Rad als auch abseits der Strecke.

Engagierte Vorbereitung auf allen Ebenen

Die Vorbereitung auf die Tour beginnt lange vor dem ersten Anstieg. Im Unterricht und in der Freizeit trainieren die Teilnehmenden regelmäßig mit dem Mountainbike. Auch Geschicklichkeit wird geübt – etwa im MTB-Park oder auf regionalen Trails. Ergänzend zur sportlichen Vorbereitung spielt auch die Ernährung eine Rolle: In der Schulküche werden energiereiche Müsliriegel selbst gebacken – und zur Belohnung gibt es Kaiserschmarrn.

Der Projektkurs zeigt eindrucksvoll, wie Lernen außerhalb des Klassenzimmers aussehen kann: praxisorientiert, gemeinschaftlich und in Bewegung – ein echtes Vorzeigeprojekt moderner Schule.

Aktuelle Einblicke in das Training und Vorbereitungen auf den Alpencross gibt es auf dem Instagram-Kanal @pk.alpencross. Nach der Reise wird zudem eine ausführliche Dokumentation über den Projektkurs veröffentlicht – inklusive Einblicken, Erlebnissen und Dank an die Sponsoren.