Gute Nachrichten für Wasserratten: Freibad Geisweid wieder offen ab Sonntag

(wS/si) Siegen 15.05.2025 | Eröffnung am Sonntag, 18. Mai: Reparaturarbeiten im Freibad Geisweid abgeschlossen

Gute Nachrichten aus der städtischen Sport- und Bäderabteilung: Am Sonntag, 18. Mai 2025, startet auch das Warmwasserfreibad in Geisweid in die diesjährige Freibadsaison. Passend zu den aktuell steigenden Temperaturen konnte die technische Störung behoben werden. Auch die Prüfung der Wasserqualität fiel positiv aus.

„Damit steht der Eröffnung des Freibades nichts mehr im Wege“, freut sich Martin Wagner, Leiter der städtischen Sport- und Bäderabteilung. Das Freibad öffnet dann täglich ab 9.00 Uhr sowie zweimal in der Woche (dienstags und donnerstags) um 7.00 Uhr. Gleiches gilt für das Käner Freibad, das bereits am 10. Mai in die Saison gestartet ist: Dort ist das Schwimmbecken mittwochs und freitags ab 7.00 Uhr geöffnet. So besteht an vier Tagen die Möglichkeit zum Frühschwimmen, die Saisonkarten sind in beiden Freibädern gültig. Abends gelten die Öffnungszeiten bis 20.00 Uhr, am Wochenende schließen die Bäder um 19.00 Uhr.

Der 10-Meter-Sprungturm kann täglich ab 16.00 Uhr bis zum Ende der Badezeit (15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit) genutzt werden. Je nach Wetter kann die Badezeit kurzfristig verlängert werden. Kassenschluss ist eine halbe Stunde vor Ende der Badezeit.

Alle Infos zu den Siegener Schwimmbädern gibt es außerdem unter www.siegen.de/schwimmbaeder.