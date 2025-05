Kreuztal: Polizei löscht brennenden Mülleimer in der Siegener Straße

(wS/red) Kreuztal 13.05.2025 | Am Dienstagvormittag gegen 08:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Mülleimer in der Siegener Straße alarmiert. Als die Polizeibeamten als Erste vor Ort eintrafen, zögerten sie nicht lange: Mit einem mitgeführten Feuerlöscher brachten sie die Flammen mit einem gezielten Löschstoß schnell unter Kontrolle – und retteten damit nicht nur den Mülleimer, sondern verhinderten womöglich auch Schaden am Bushaltestellenhäuschen.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!