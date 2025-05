Rettungshubschrauber „Christoph 25“ im Einsatz: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Krad und PKW bei Diedenshausen

(wS/red) Bad Berleburg 01.05.2025 | Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14:30 Uhr auf der L 717 zwischen Laibach und Diedenshausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Mehrere Rettungswagen und der Siegener Rettungshubschrauber „Christoph 25“ waren im Einsatz; zwei Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei verlor ein Motorradfahrer, der in einer Gruppe unterwegs war, in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle, rutschte über die Fahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Der Biker blieb schwer verletzt vor dem Wagen liegen. Sowohl das Motorrad als auch der Audi wurden stark beschädigt; der Pkw kam schließlich an einer Warntafel für die Kurve zum Stehen.

Der Motorradfahrer wurde per Hubschrauber in eine Klinik nach Marburg geflogen. Im Audi saß ein Ehepaar; die Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Diedenshausen sicherte die Unfallstelle und band auslaufende Betriebsmittel ab. Die L 717 war für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten vollständig gesperrt.

Fotos: Max Dickel

