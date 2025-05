„Feuer 5“ – Feuerwehr-Großeinsatz in Siegen am 1. Mai

(wS/red) Siegen 01.05.2025 | Am Donnerstagnachmittag, 1. Mai, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem gemeldeten Brand in einem Hochhaus an der Koblenzer Straße gegenüber dem Kreishaus in Siegen alarmiert. Zur schnellen Hilfe für potenziell viele Betroffene löste die Leitstelle das Alarmstichwort „Feuer 5“ aus, sodass zahlreiche Einsatzkräfte binnen weniger Minuten eintrafen.

Bei der Lageerkundung stellte sich jedoch heraus, dass kein offenes Feuer vorlag: Angebranntes Essen auf einem Herd hatte Rauch verursacht. Verletzte gab es nicht. Der Verkehr auf der Koblenzer Straße konnte während des Einsatzes einspurig an der Einsatzstelle vorbeifließen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de