Sportfreunde Siegen präsentieren Alfonso Rubio Doblas als neuen U17-Trainer

(wS/sfs) Siegen 07.05.2025 | Die Sportfreunde Siegen stellen mit Alfonso Rubio Doblas ihren neuen Cheftrainer für die U17-

Junioren vor. Der 48-jährige Fußballfachmann bringt nicht nur umfassende Erfahrung aus dem

Seniorenbereich mit, sondern auch eine starke Verbindung zur Region.

„Ich bin in Siegen geboren, aber habe spanische Wurzeln – also ein ‚Siegerländer Spanier‘. Mein

Name lässt darauf schließen“, sagt Rubio Doblas mit einem Augenzwinkern über seine Herkunft. Der

gebürtige Siegener lebt mit seiner Familie in der Krönchenstadt und ist Inhaber der Fußball-A-Lizenz.

Seine Trainerlaufbahn ist geprägt von nachhaltiger Arbeit und sportlichem Erfolg: Fünf Jahre war er

u.a. in Personalunion als Cheftrainer und sportlicher Leiter beim TSV Weißtal tätig. In der Saison

2015/2016 führte er das Team zur Meisterschaft in der A-Kreisliga und etablierte es anschließend in

der Bezirksliga 5.

Es folgten zwei Jahre beim TuS Erndtebrück: zunächst als Cheftrainer der Landesliga-Mannschaft (TuS

II), im darauffolgenden Jahr als Cheftrainer und sportlicher Leiter der Oberliga-Mannschaft (TuS I).

Aktuell trainiert Rubio Doblas seit zwei Jahren die Bezirksliga-Mannschaft von Rot-Weiß Hünsborn,

mit der er ebenfalls konstant auf hohem Niveau arbeitet und derzeit kurz vor Saisonende

Tabellenführer ist.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei den Sportfreunden Siegen und darauf, mit

jungen, talentierten Spielern zu arbeiten. Die Jugendarbeit ist ein zentraler Bestandteil erfolgreicher

Vereinsentwicklung – und ich möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen, die U17 der

Sportfreunde weiterzuentwickeln“, so Alfonso Rubio Doblas zu seiner neuen Aufgabe.

„Mit Alfonso haben wir einen Trainer gewonnen, der sowohl fachlich als auch menschlich

hervorragend zu unserem Ausbildungskonzept passt. Seine Erfahrung aus dem Seniorenbereich wird

unserer U17 einen wertvollen Impuls geben – und seine Identifikation mit der Region ist ein weiterer

Pluspunkt. Schon länger standen wir im regelmäßigen Kontakt und freuen uns nun auf die

Zusammenarbeit“, betont Luca D'Aloia, Jugendvorstand der Sportfreunde Siegen, ergänzt aber auch:

„Natürlich hätten wir gerne mit Julian Jakobs weitergearbeitet, der eine hervorragende Arbeit

geleistet hat. Leider muss er aus zeitlichen Gründen aktuell kürzertreten und steht uns deshalb nicht

mehr zur Verfügung.“

Mit der Verpflichtung von Alfonso Rubio Doblas unterstreichen die Sportfreunde Siegen ihren

Anspruch, auch im Jugendbereich auf hohe Qualität und Kontinuität zu setzen.

Foto: Sportfreunde