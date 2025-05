Verkehrsunfall in Kreuztal: Verletzter und Vollsperrung der Marburger Straße nach Zusammenstoß an Hauptkreuzung

(wS/red) Kreuztal 14.05.2025 | ERSTMELDUNG | Am späten Dienstagabend (13.05.2025) kam es gegen 23:15 Uhr an der Hauptkreuzung in Kreuztal zu einem Verkehrsunfall, der einen Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zur Folge hatte.

Ein BMW-Fahrer wollte vom Gelände der ARAL-Tankstelle nach links auf die Marburger Straße in Richtung HTS abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden Skoda Citigo, dessen Fahrer auf der Marburger Straße in Richtung Ferndorf unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Skoda wurde verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Marburger Straße im Bereich zwischen der Hauptkreuzung und Ferndorf in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr musste umgeleitet werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de