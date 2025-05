Volles Haus beim KidsCup in Siegen – 120 Nachwuchstalente zeigten starke Leistungen im Kletterzentrum Siegerland

(wS/ks) Siegen 11.05.2025 | Bei strahlendem Frühlingswetter verwandelte sich das Kletterzentrum Siegerland am vergangenen Samstag (10. Mai) in eine Bühne für junge Klettertalente: Rund 120 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren nahmen am zweiten von vier Wettkämpfen der landesweiten KidsCup-Serie teil.

Aus ganz NRW reisten die Nachwuchssportlerinnen und -sportler nach Südwestfalen, um sich in den Disziplinen Bouldern, Seilklettern und Speed zu messen.

In den Altersklassen U10, U12 und U14 herrschte den ganzen Tag über Hochbetrieb in der Halle. Gefragt waren Kraft, Technik, Konzentration und Nervenstärke – denn in vier Boulderproblemen, drei anspruchsvoll geschraubten Seilrouten und einer Speedroute mussten die jungen Athletinnen und Athleten ihr Können unter Beweis stellen.

Der Wettkampf verlief reibungslos, fair und hochklassig – nicht zuletzt dank der akribischen Vorbereitung durch das Team des DAV Siegerland, das neben der Ausrichtung auch für den selektiven Routenbau verantwortlich zeichnete. Spannung pur in der U12 – Lokalmatadorinnen klettern auf die vorderen Plätze

Besonders dramatisch wurde es in der Altersklasse U12 weiblich: Charlotte Varnhorn und Mariella Achenbach vom DAV Siegerland lieferten sich gemeinsam mit Frieda Jockwer (Wuppertal) ein spannendes Duell um das Podium. Am Ende durfte sich Charlotte über einen hervorragenden dritten Platz freuen. Mariella belegte Rang vier – knapp hinter der Zweitplatzierten Frieda Jockwer und der Kölnerin Lena Kilp.

Auch bei den Jungs überzeugte der DAV Siegerland: Karl Wunderlich erkämpfte sich in einem stark besetzten Teilnehmerfeld einen starken fünften Platz in der U12 männlich.

Die weiteren Ergebnisse des heimischen Wettkampfteams können sich ebenfalls sehen lassen:

Ergebnisse DAV Siegerland:

U10 weiblich:

13. Platz – Anni Rudolph

U12 weiblich:

3. Platz – Charlotte Varnhorn

4. Platz – Mariella Achenbach

13. Platz – Liz Reitmeier

30. Platz – Ida Lotte Kölsch

U12 männlich:

5. Platz – Karl Wunderlich

14. Platz – Henner Jüngst

23. Platz – Mateo Neus

27. Platz – Oskar Puruncajas

Großer Dank an Helferinnen und Helfer

Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, den engagierten Eltern, dem Thekenteam, den Sponsoren sowie den Organisatoren und Routenschraubern – ohne ihren Einsatz wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich. Der DAV Siegerland blickt stolz auf einen gelungenen Wettkampftag zurück, der die Begeisterung für den Klettersport einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Fotos: privat