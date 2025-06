100 Jahre: Feuerwehr Fellinghausen lädt zum großen Jubiläumswochenende am 21. & 22. Juni 2025 ein

(wS/red) Kreuztal 15.06.2025 | Die Freiwillige Feuerwehr Fellinghausen wird stolze 100 Jahre alt – und das wird ordentlich gefeiert! Am Wochenende des 21. und 22. Juni 2025 lädt die Feuerwehr alle Bürgerinnen und Bürger, Freunde und Unterstützer zu einem großen Jubiläumsfest ein.

Los geht’s am Samstagabend, 21. Juni, ab 19 Uhr mit einer stimmungsvollen Party am Feuerwehrgerätehaus. Mit dabei: DJ Leon, eine Cocktailbar und als musikalisches Highlight die kölsche Band Kölsch [Gedäh!], die mit ihrer Gute-Laune-Musik für beste Stimmung sorgen wird. Der Eintritt ist frei – also einfach vorbeikommen und mitfeiern!

Der Sonntag, 22. Juni, startet um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Friedenskirche. Ab 11 Uhr setzt sich dann der Festumzug in Bewegung – Ziel: das Feuerwehrgerätehaus in der Weidener Straße. Dort wartet ein buntes Programm auf die Gäste: Frühschoppen mit dem Blasorchester der Stadt Kreuztal, eine Hüpfburg für die Kleinen, eine Puppenbühne der Feuerwehr Kreuztal sowie natürlich leckere Speisen, kühle Getränke und viele Gelegenheiten zum gemütlichen Beisammensein.

Mit dem Jubiläum bedankt sich die Feuerwehr Fellinghausen nicht nur für 100 Jahre Unterstützung aus der Bevölkerung – sie lädt auch dazu ein, gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Ein Fest für die ganze Familie, getragen von Herzblut, Gemeinschaft und Ehrenamt.

Ort des Geschehens:

Feuerwehrgerätehaus Fellinghausen

Weidener Straße 1, 57223 Fellinghausen