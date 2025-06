19-Jähriger bei Motorradunfall auf der K29 bei Ruckersfeld verletzt

(wS/red) Hilchenbach 28.06.2025 | Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr musste die Polizei gemeinsam mit dem Rettungsdienst samt Notarzt und der Feuerwehr zu einem Motorradunfall auf der K29 ausrücken. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war von Hilchenbach kommend in Richtung Ruckersfeld unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf der kurvenreichen Strecke die Kontrolle über sein Motorrad verlor und neben der Straße auf eine Wiese stürzte.

Eine zufällig entgegenkommende Gruppe von Motorradfahrern und Motorradfahrerinnen leistete dem Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Der alarmierte Rettungsdienst traf zügig an der Einsatzstelle ein und übernahm die Erstversorgung des jungen Mannes. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort sollen die Verletzungen des Fahrers nicht lebensgefährlich sein, er war ansprechbar.

Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten musste die K29 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!