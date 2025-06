Herzliche Einladung: 50 Jahre Jugendfeuerwehr Eiserfeld – 5. Juli 2025

(wS/red) Siegen 29.06.2025 | Sie retten, helfen, packen an – und sie haben immer ein offenes Herz für ihre Mitmenschen: Die Jugendfeuerwehr Eiserfeld feiert am Samstag, 5. Juli 2025, von 11 bis 18 Uhr ihr 50-jähriges Bestehen am Feuerwehrgerätehaus in der Gartenstraße 2.

Die Feuerwehr ist mehr als ein Wort – sie ist Leidenschaft, Gemeinschaft und Verantwortung. Gerade die Jugendfeuerwehr zeigt, wie wichtig es ist, schon früh füreinander einzustehen und Teamgeist zu leben. Mit großer Begeisterung lernen Kinder und Jugendliche nicht nur den Umgang mit Schläuchen und Löschfahrzeugen, sondern auch Werte wie Hilfsbereitschaft und Mut.

Zur Feier dieses stolzen Jubiläums erwartet die Besucher ein buntes Programm für Jung und Alt: Hüpfburg, Kinderschminken und Präsentationen der Kinder- und Jugendfeuerwehr bringen die Augen der kleinen Gäste zum Leuchten. Für alle gibt es Kaffee und Kuchen, kalte Getränke, Bratwurst im Brötchen, Currywurst und Pommes – ein Tag, an dem der Teamgeist der Feuerwehr auch kulinarisch spürbar wird.

Um 15 Uhr wird Bürgermeister Steffen Mues ein Grußwort sprechen, um die wertvolle Arbeit der Jugendfeuerwehr und aller Helfenden zu würdigen.

Dieses Fest ist nicht nur eine Feier für die Feuerwehrfamilie, sondern auch ein Dank an alle, die sich in Eiserfeld und darüber hinaus für Sicherheit und Gemeinschaft stark machen. Kommen Sie vorbei, erleben Sie die Feuerwehr hautnah und zeigen Sie gemeinsam mit uns: Feuerwehr ist mehr als ein Wort – sie ist Herz, Sicherheit und Zukunft unserer Stadt!

