„Toskanischen Nacht“ in Altenkirchen: Randalierer geht auf Stadtfestbesucher los

(wS/ots) Altenkirchen 29.06.2025 | Am Freitagabend randalierte ein 30-jähriger, stark alkoholisierter Mann während des Stadtfestes, der „toskanischen Nacht“ in der Fußgängerzone in Altenkirchen.

Der polizeibekannte Mann belästigte zunächst drei Frauen in einer Shisha-Bar. Nach Rauswurf dort begann er Bekleidungsständer eines anliegenden Bekleidungsgeschäftes umzuwerfen, schrie herum, warf anschließend mit Stühlen um sich und trat und schlug teils wahllos nach Passanten. Es wurden mindestens zwei Personen leicht verletzt.

Der Randalierer mit deutsch-russischer Staatsbürgerschaft konnte durch Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten, die während dieses Vorfalls durch den Beschuldigten angegriffen oder verletzt wurden und dies bislang nicht polizeilich gemeldet haben. Ansprechstelle ist die Polizeiinspektion Altenkirchen.



.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!