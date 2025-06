Schlimmer Unfall in Alchen: Achtjähriger gerät unter Auto seines Vaters

(wS/red) Freudenberg 29.06.2025 | Am Sonntagmittag hat sich in Freudenberg-Alchen ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein achtjähriger Junge schwer verletzt wurde. Gegen 12:20 Uhr waren Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr alarmiert worden und eilten in die Seelbacher Straße.

Ein 52-jähriger Autofahrer wollte in eine Hofeinfahrt fahren, als er plötzlich ein Poltern bemerkte und sofort bremste. Entsetzt stellte er fest, dass es sich bei der Ursache um seinen eigenen Sohn handelte, der unter den Wagen geraten war.

Dank des schnellen Eingreifens von Nachbarn, die mit einem Wagenheber das Auto anheben konnten, wurde der Junge rasch befreit, bevor der Rettungsdienst eintraf. Auch der Siegener Rettungshubschrauber „Christoph 25“ landete in der Nähe auf einer Wiese, um eine schnelle Versorgung sicherzustellen.

Der Notarzt stellte nach der Erstversorgung fest, dass der Junge schwere Verletzungen erlitten hatte, diese jedoch glücklicherweise nicht lebensgefährlich waren. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, wie es zu diesem Unglück kommen konnte.

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug vor Ort gegen ein Wegrollen, während die Rettungskräfte den Jungen versorgten. Dank der schnellen Hilfe aus der Nachbarschaft und des schnellen Handelns der Rettungskräfte konnte in diesem dramatischen Moment Schlimmeres vermieden werden.

Fotos: Andreas Trojak – wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!