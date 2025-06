37. Wilnsdorfer ADAC Motocross: Jung, wild, siegessicher: Motocross-Nachwuchs im Rampenlicht

(wS/Red) Wilnsdorf 04.06.2025 | Jugend ganz stark – Motocross-Wochenende stand im Zeichen des Nachwuchses

Einer der Gründe, warum man sich in diesem Jahr wieder für eine regionale Ausrichtung des Motocross-Wochenendes entschieden hat, war die Möglichkeit, vielen aktiven Fahrern aus der Region – vor allem den Jugendlichen – eine echte Bühne zu bieten. Und genau das hat sich als richtig erwiesen.

Schon beim traditionellen Abschlusstraining am Mittwoch gab es jedoch einen Dämpfer: Miko Gräb, einer der hoffnungsvollen jungen Fahrer, kam unglücklich zu Fall und konnte am Wochenende leider nicht an den Start gehen. Gute Besserung an dieser Stelle!

Beim zurückliegenden Motocross-Rennwochenende drehte sich alles um das, was den Sport lebendig hält: den Nachwuchs. In den verschiedenen Jugendklassen zeigten die jungen Fahrer eindrucksvoll, dass man Leidenschaft, Mut und Ehrgeiz nicht erst im Erwachsenenalter entwickeln muss.

Die Veranstaltung war bewusst so ausgerichtet, dass die Jugend im Mittelpunkt stand – und genau das machte den Reiz aus. Die Stimmung am Streckenrand war geprägt von Begeisterung, Anfeuerung und Stolz – sowohl bei den Familien als auch bei den Zuschauern.

Die Jugendfahrer im Überblick:

50 ccm – Klasse 6-9 Jahre

– Jesko Gräb – 3. Platz (Wilnsdorf)

– Lenny Stich – 9. Platz (Hagen)

65 ccm – Klasse 8-12 Jahre

– Jano Gräb – 1. Platz (Wilnsdorf)

– Lino Schäfer – 2. Platz (Neunkhausen)

– Matti Hännel – 3. Platz (Selm)

– Karl Wirth – 14. Platz (Wesel)

85 ccm – Klasse 10-16 Jahre

– Lennard Gräb – 3. Platz (Altenseelbach)

– Paul Wirth – 4. Platz (Wesel)

MX 2 Jugend – Klasse 13-18 Jahre

– Fynn Röter – 2. Platz (Wiehl)

– Louis Leise – 5. Platz (Kierspe)

– Sam Dean Benner – 6. Platz (Breitscheid)

– Timo Appel – 8. Platz (Kamp-Lintfort)

– Lennard Sonntag – 9. Platz (Selm)

LK 3 A-Finale – Jugendfahrer

– Sam Dean Benner – 1. Platz (Breitscheid)

– Maxim Röhrig – 2. Platz (Siegen)

– Julian Brachthäuser – 3. Platz (Wilgersdorf)

LK 2 – Jugendfahrer

– Daniel Röhrig – 11. Platz (Freudenberg)

(Hinweis: Von Daniel Röhrig liegt uns leider kein Bildmaterial vor.)

Viele Gesichter – eine große Leidenschaft

Ein Blick auf die Ergebnisse zeigt: Es war kein Rennen der „üblichen Verdächtigen“, sondern eine Bühne für alle, die sich trauten, an den Start zu gehen. Viele der Jugendlichen bewiesen nicht nur technisches Können, sondern auch Kampfgeist und Fairness – und genau das bleibt in Erinnerung.

Eine umfangreiche Fotogalerie mit vielen Impressionen des Wochenendes – inklusive Startnummern und Actionbildern der Jugendfahrer – wird in Kürze auf dem bekannten Onlineportal veröffentlicht.

Ein Lob an Organisation und Atmosphäre

Auch wenn dieser Bericht die Jugend in den Mittelpunkt stellt, soll nicht unerwähnt bleiben, wie reibungslos und leidenschaftlich die gesamte Veranstaltung aufgezogen wurde. Alles verlief fair, sicher und mit einer tollen Atmosphäre – dafür ein ausdrückliches Lob an die Organisatoren und Helfer.

Vorfreude auf mehr

Nach diesem Wochenende darf man sagen: Der Nachwuchs ist bereit. Und mit solchen Veranstaltungen wächst nicht nur die nächste Generation an Motorsportlern heran – auch die Gemeinschaft rund um den Sport wird gestärkt.

Bericht und Fotos: Andreas Domian

