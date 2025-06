Polizei verzeichnet nach monatelangen Ermittlungen Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel: Zwei Personen in Untersuchungshaft

(wS/ots) Siegen 04.06.2025 | Am Montagmorgen (02.06.2025) ist der Polizei in Siegen nach monatelangen Ermittlungen ein Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel gelungen. Bei mehreren Durchsuchungen nahmen Polizisten zunächst vier Personen vorläufig fest.

Hintergrund ist ein seit Monaten laufendes Verfahren im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, das zuletzt im Rahmen der Besonderen Aufbauorganisation „Sichere Innenstadt von Siegen“ geführt wurde. Ein Bestandteil der Ermittlungen waren intensive verdeckte Maßnahmen, die nun in den Festnahmen resultierten.

Der Leiter der Kreispolizeibehörde, Landrat Andreas Müller: „Ich freue mich, dass der lange Atem der Ermittler belohnt wurde und wir im Rahmen unseres Sondereinsatzes einen weiteren Erfolg verbuchen können.“

Die Beamten durchsuchten am Montagmorgen zwei Objekte in Siegen und Niederschelden.

In einer Wohnung in der Fischbacherbergstraße wurden der 55-jährige Wohnungsinhaber sowie eine 38-jährige Frau festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten unter anderem Betäubungsmittel, Bargeld sowie mögliches Diebesgut.

Parallel erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen in einer Wohnung in der Siegtalstraße. Auch hier gab es zwei vorläufige Festnahmen, darunter eine 26-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann. Bei dem Einsatz entdeckten die Beamten Betäubungsmittel. Zudem stellten sie ein Mobiltelefon sicher.

Alle Beteiligten kamen zunächst mit auf die Polizeiwache in Siegen. Der 55-Jährige sowie die 38-Jährige wurden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an und beide Beteiligten sitzen bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Festgenommenen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an



.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!