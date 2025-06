80.000 Euro Totalschaden nach Alkohol-Alleinunfall bei Freudenberg

(wS/ots) Freudenberg 26.06.2025 | Am Mittwochabend (25.06.2025) ist die Polizei auf die L512 zwischen Freudenberg-Büschergrund und dem Löffelberg alarmiert worden. Vor Ort war ein 29-Jähriger gegen 19:15 Uhr mit seinem PKW nach einem Alleinunfall in der Böschung gelandet.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann bergab in Richtung Büschergrund unterwegs. In einer Rechtskurve beschleunigte er so stark, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der BMW M8 geriet ins Schleudern und prallte mit der Fahrzeugfront in eine Böschung.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Da der Test positiv verlief, kam der 29-Jährige mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der PKW wurde abgeschleppt und der Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat in Siegen.

