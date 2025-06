Unfall in Schameder – PKW-Fahrer alkoholisiert

(wS/ots) Erndtebrück 26.06.2025 | In Erndtebrück-Schameder befuhr ein 51-Jähriger gegen kurz vor 12 Uhr die B62 in Richtung Siegen. In einer leichten Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort war ein 76-Jähriger in die Gegenrichtung unterwegs. Der Senior versuchte noch, mit seinem PKW dem 51-Jährigen auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht, weshalb es zum Unfall kam.

Ein zufällig vorbeifahrender Krankentransportwagen leistete Erste Hilfe, bis die alarmierte Polizeistreife eintraf. Die Beamten stellten bei dem Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test verlief vor Ort positiv. Der 51-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Zudem stellten die Polizisten seine Fahrerlaubnis sicher.

Symbolfoto