Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich – unfallbeteiligter Pkw flüchtet

(wS/ots) Kreuztal 26.06.2025 | Am späten Dienstagabend (24. Juni) ist in der Moltkestraße eine 17-jährige Rollerfahrerin gestürzt. Infolge des Sturzes verletzte sie sich dabei leicht. Ein Pkw, der unfallbeteiligt gewesen sein soll, ist nach bisherigen Erkenntnissen weitergefahren.

Gegen 22:15 Uhr war die 17-Jährige auf einem Leichtkraftrad zusammen mit einem weiteren 17-Jährigen, der ebenfalls ein Leichtkraftrad fuhr, unterwegs. Die beiden Jugendlichen befuhren die Moltkestraße in Fahrtrichtung Marburger Straße.

An einer Engstelle kam ihnen nach eigenen Aussagen ein dunkler SUV mit augenscheinlich höherer Geschwindigkeit entgegen. Es könnte sich gegebenenfalls um einen grauen Audi Q 5 gehandelt haben. Um eine mögliche Kollision zu verhindern, habe dann der 17-Jährige stärker gebremst. Die nachfolgende 17-Jährige bremste ebenfalls stark ab und geriet dabei zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht.

Laut weiteren Zeugenaussagen soll der SUV kurz gehalten haben. Ein ca. 50-jähriger Fahrer mit Bart und Brille sei ausgestiegen, habe sich dann aber sofort wieder in sein Fahrzeug gesetzt und sei weggefahren.

An dem Motorrad der 17-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Sachbearbeiter bitten Zeugen sowie den Fahrer des SUV, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0 zu melden.

Symbolfoto