Melanie Broyé-Engelkes wird neue Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts

(wS/wn) Kreuztal 26.06.2025 | Der Verwaltungsrat des Deutschen Weinfonds (DWF) hat am 24. Juni einstimmig die Marketingexpertin Melanie Broyé-Engelkes zur neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Damit übernimmt sie auch die Geschäftsführung des Deutschen Weininstituts (DWI) in Personalunion. Sie tritt ihr Amt am 1. Juli in Bodenheim an und folgt auf Monika Reule, die das Amt über 18 Jahre lang innehatte.

Internationale Marketingerfahrung

Melanie Broyé-Engelkes bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing und internationale Geschäftsentwicklung von Konsumgütern mit – darunter Kosmetik, Parfum, Mode und Spirituosen – und verfügt über eine ausgeprägte Leidenschaft für Unternehmertum.

„Durch ihre Führungspositionen in französischen, britischen und deutschen Unternehmen wird Melanie Broyé-Engelkes maßgeblich dazu beitragen können, die Position des deutschen Weins im In- und Ausland nachhaltig zu stärken und die Interessen der deutschen Weinwirtschaft wirkungsvoll zu vertreten“, erklärte Klaus Schneider, Vorsitzender des Verwaltungs- und Aufsichtsrats des DWF. Er betonte, dass sich die neue DWI-Chefin in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen ein ausgesprochen starkes und breites Bewerberfeld durchgesetzt habe.

Zudem sprach Schneider der scheidenden Geschäftsführerin Monika Reule im Namen aller Gremien von DWI und DWF seinen herzlichen Dank für ihr langjähriges und erfolgreiches Engagement aus.

Kreatives Mindset und neue Impulse

Melanie Broyé-Engelkes freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Teams und Gremien von DWF und DWI:

„Ich möchte mit einem unternehmerischen und kreativen Mindset sowie mit viel Leidenschaft für die Geschichten und Herkunftsorte der deutschen Weinanbaugebiete neue Impulse setzen. Gemeinsam mit allen Beteiligten will ich die deutsche Weinbranche weiterentwickeln und die Vielfalt sowie die Qualität unserer Weine noch stärker in den Fokus rücken.“

Der Weg zum Wein

Ihr persönliches Interesse für Wein wurde durch ihren französischen Schwiegervater geweckt, der für renommierte Champagnerhäuser tätig war. Während ihrer Zeit in London entwickelte sie unter anderem Marken für Scotch Whisky, arbeitete eng mit schottischen Destillerien zusammen und präsentierte deren Produkte auf internationalen Fachmessen. Die Leidenschaft der Winzer und Destillateure, ihre enge Verbindung zum Terroir sowie ihre Innovationsfreude haben sie nachhaltig beeindruckt.

Später gründete Melanie Broyé-Engelkes ein Londoner Start-up für nachhaltige Textilien und baute es von einem kommerziellen Prototyp zu einem international agierenden Unternehmen aus. Durch menschenzentriertes Storytelling, gezielte Kommunikation und enge Zusammenarbeit mit allen Interessengruppen gelang es ihr trotz begrenzter Ressourcen, internationale Sichtbarkeit zu erlangen und Kollektionen mit renommierten Marken aus Mode und Sportswear zu entwickeln.

Monika Reule hat als Leiterin des Deutschen Weininstituts (DWI) den Siegerländer Weinkonvent e. V. (SWK) während ihrer gesamten Amtszeit wohlwollend unterstützt und die seit über 40 Jahren bestehende Verbindung ihrer Vorgänger zwischen dem DWI und dem SWK fortgeführt.

So war Wolfgang Narjes auch während ihrer Dienstzeit weiterhin aktiv in Neustadt in die Wahl der Deutschen Weinkönigin eingebunden. Bei der Klärung von Fragen, der Unterstützung bei Weinproben sowie beim Einsatz der Deutschen Weinkönigin auf dem Weinfest in Kreuztal standen sie und ihr Team uns stets zur Seite.

Auch bei der Gründung der Gemeinschaft Deutschsprachiger Weinbruderschaften im Jahr 2007 war sie bereits engagiert beteiligt.

Der SWK bedankt sich herzlich bei Monika Reule für 18 gemeinsame Jahre und wünscht ihr für den Ruhestand alles Gute, viel Freude und vor allem Gesundheit.

Ihrer Nachfolgerin wünscht der SWK einen erfolgreichen Start, viel Erfolg bei der Arbeit zum Wohl der heimischen Winzer und weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit dem Siegerländer Weinkonvent.