Arbeitsunfall auf Baustelle in Kreuztal-Kredenbach – Mann schwer verletzt

(wS/red) Kreuztal 27.06.2025 | Auf einer Baustelle an der B508 (Marburger Straße) kam es am Freitagvormittag gegen 9:30 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Ein 51-jähriger Arbeiter wurde bei Arbeiten an einer Wasserleitung schwer verletzt.

Nach ersten Angaben der Polizei arbeitete der Mann mit einer Flex, als er plötzlich abrutschte. Dabei zog er sich Schnittverletzungen im Halsbereich zu. Trotz der laut Polizei korrekt getragenen Schutzkleidung erlitt der Arbeiter schwere Verletzungen.

Ein Notarzt versorgte den Verletzten noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Polizei vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu dokumentieren. Die Ermittlungen dauern an.

