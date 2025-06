„Tag der offenen Tür“ im Kreishaus Siegen mit Sonderstempel und Briefmarkenaktion

(wS/wl) Siegen 28.06.2025 | Am Samstag, den 5. Juli 2025, findet von 10:00 bis 17:00 Uhr im und rund um das Kreishaus in Siegen, Koblenzer Straße 73, der „Tag der offenen Tür“ statt. Mit dabei ist auch der Verein der Briefmarkenfreunde Netphen e.V., der ein Event-Team der Deutschen Post Philatelie nach Siegen eingeladen hat. Das Team bringt einen Sonderstempel mit, der an das 50-jährige Jubiläum der Fusion der Kreise Siegen und Wittgenstein zum 1. Januar 1975 erinnert. Damals wurden beide Altkreise – ohne die Wittgensteiner Höhendörfer, die dem Hochsauerlandkreis zugeordnet wurden – zum neuen Kreis Siegen zusammengelegt, der 1984 per Landesgesetz den Namen „Kreis Siegen-Wittgenstein“ erhielt.

Am „Tag der offenen Tür“ gibt es im Kreishaus nicht nur kostenlose Postkarten. Die Kreisverwaltung verteilt zudem Briefmarken Individuell gratis für Frankaturzwecke, solange der Vorrat reicht. Am Stand des Event-Teams ist außerdem die am 4. April 2024 erschienene Sonderbriefmarke „800 Jahre Stadt Siegen“ erhältlich. Die Briefmarkenfreunde Netphen geben zudem kostenlose, zum Sonderstempel passende Blanko-Schmuckumschläge im Format DIN C6 aus.

Darüber hinaus hat der Ehrenvorsitzende der Briefmarkenfreunde Netphen, Wilfried Lerchstein, drei eigene „Briefmarken Individuell“ zum Kreisjubiläum entworfen. Diese 95-Cent-Marken sowie ein von ihm gestalteter Plusbrief Individuell mit bereits eingedruckter Jubiläumsbriefmarke werden auf Wunsch der Kreisverwaltung ausschließlich vor und nach dem „Tag der offenen Tür“ vom Verein verkauft.

Wer am 5. Juli 2025 nicht persönlich teilnehmen kann, kann seine Bestellung unter Angabe der Versandadresse, Telefonnummer und E-Mail direkt an Wilfried Lerchstein, Heideweg 8, 57250 Netphen (Tel. 02737/1216, E-Mail: Lercwi@web.de) richten. Die Bestellungen werden nach Zahlungseingang in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Weitere Informationen sind online unter:

https://suedwestfalenboerse.de/belegprogramm/

abrufbar.

.

