Seniorenbeirat präsentiert sich auf dem Kreuztaler Wochenmarkt – Neue Mitglieder herzlich willkommen

(wS/kr) Kreuztal 28.06.2025 | Auf dem nächsten Kreuztaler Wochenmarkt am Donnerstag, den 03. Juli, von 9.00 bis 12.00 Uhr, nutzen die Mitglieder des Seniorenbeirates die Gelegenheit, um an einem eigenen Wochenmarktstand mit den Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch zu kommen.

Interessierte sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, die Beiratsmitglieder und ihre Arbeit kennen zu lernen oder auch Wünsche zu äußern, was in Kreuztal für Senior/innen verbessert werden könnte.

Mit der Aktion will der Seniorenbeirat über seine Arbeit informieren und auch mögliche Interessenten für die nächste Wahl des Seniorenbeirates im September 2025 gewinnen. „Die Stimme des Seniorenbeirats ist wichtig für Kreuztal. Wir freuen uns daher sehr über Kandidaturen für die neue Amtszeit 2025 bis 2030, damit wir auch weiterhin auf ein breit aufgestelltes und schlagfertiges Gremium zählen können“, so Stadtrat Patrick Zöller.

Der Seniorenbeirat ist seit mehr als 30 Jahren die Stimme der älteren Generation in der Stadt Kreuztal und organisiert zudem zahlreiche Aktivitäten und Angebote wie die Tanzveranstaltung „Rock am Stock“, das Zeitzeugenprojekt in Zusammenarbeit mit Kreuztaler Schulen sowie Kreuztal Vielfältig – Kaffee, Geselligkeit und Programm in der Stadtbibliothek.

Aber auch Infoveranstaltungen zum Thema Gesundheit, Pflege und Barrierefreiheit sowie Besuche im Landtag und Bundestag hat der Kreuztaler Seniorenbeirat durchgeführt.

Im Zuge der Kommunalwahl am 14. September 2025 wird in Kreuztal auch ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich noch bis 17. Juli 2025 bei der Stadt Kreuztal melden.



