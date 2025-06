Austausch über Standortpolitik und Fachkräfte: Benedikt Büdenbender zu Gast bei der Coatinc Siegen GmbH in Kreuztal

(wS/co) Kreuztal 26.06.2025 | Am Donnerstag, den 12. Juni, durfte die Coatinc Siegen GmbH in Kreuztal Benedikt Büdenbender, Bundestagsabgeordneter für Siegen-Wittgenstein, zu einem informativen Austausch begrüßen. Begleitet wurde der Nachmittag von Gesprächen zu zentralen industrie- und arbeitsmarktpolitischen Themen sowie von einer Betriebsführung.

Im persönlichen Dialog mit Geschäftsführer Teodoro Calzone stand insbesondere die Position des Industrieverbandes Feuerverzinken zum aktuellen Koalitionsvertrag im Fokus.

Thematisiert wurden unter anderem die Forderung nach einem Ministerialerlass zur verstärkten Nutzung feuerverzinkten Stahls im Brückenbau, Investitionsanreize für nachhaltiges Bauen sowie die dringend notwendige Vereinfachung von Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsabschlüsse, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

„Feuerverzinkter Betonstahl spielt eine entscheidende Rolle für nachhaltiges und langlebiges Bauen“, betonte Calzone. „Es ist wichtig, dass unsere Industrie durch verlässliche Rahmenbedingungen und eine zukunftsfähige Standortpolitik gestärkt wird.“

Im Anschluss an das Gespräch erhielt Herr Büdenbender bei einem Rundgang durch den Betrieb Einblicke in die Produktionsprozesse des Traditionsunternehmens.

„Familienunternehmen wie die Coatinc Siegen GmbH sind das Rückgrat unserer heimischen Wirtschaft. Sie stehen für Verlässlichkeit, Innovationskraft und regionale Verbundenheit – all das sind Eigenschaften, die unsere Region stark machen und für gute Arbeitsplätze sorgen“, so Benedikt Büdenbender.

Ab 16 Uhr trafen zudem die Wirtschaftsjunioren Südwestfalen mit 16 Teilnehmenden am Standort ein. Sie nutzten die Gelegenheit, sich mit Herrn Büdenbender über dessen erste Erfahrungen auf Bundesebene auszutauschen. Nach seiner Abreise führten der technische Werksleiter Selam Vrangala und Teodoro Calzone die Gruppe durch die Produktion und ermöglichten einen authentischen Einblick in die moderne Verzinkungstechnologie. Der Abend klang in angenehmer Atmosphäre bei einem kleinen Imbiss aus.

Die Coatinc Siegen GmbH dankt Herrn Büdenbender sowie den Wirtschaftsjunioren für das große Interesse und den konstruktiven Austausch – ein starkes Signal für Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik.

Fotos: Henrica Gehrmann