Michael Nothacker als Vorsitzender bestätigt – Stadtsportverband Kreuztal zieht positive Bilanz

(wS/sk) Kreuztal 26.06.2025 | Der Vorsitzende des Kreuztaler Stadtsportverband Michael Nothacker begrüßte die Vertreterinnen und Vertreter der Sportvereine zur diesjährigen Jahreshauptversammlung im Vereinsheim des TV Kreuztal.

Außerdem eingeladen waren der Kreissportbund, Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung und der Schulen.

Zufrieden konnte der Vorsitzende berichten, dass die der Mobilisierungsgrad in den Sportvereinen mit ca. 35 Prozent nach wie vor hoch ist. Außerdem seien die Sportanlagen, auch Dank der Unterstützung durch die Stadt, in einem gutem zustand. Bedauerlicher Weise konnte er den Vereinen kein weiteres großes Landesförderprogramm in Aussicht stellen.

Bei den Vorstandswahlen wurde Michael Nothacker als erster Vorsitzender bestätigt, auch der Beauftragte für Gesundheit und Rehasport, Rainer Dolligkeit, wurde einstimmig wiedergewählt.

Ein besonderes Highlight waren in diesem Jahr die Sportabzeichen: durch das starke Engagement der Lehrkräfte wurden im Jahr 2024 alleine an den Schulen 630 Sportabzeichen abgelegt, auch die Vereine kamen auf immerhin 74 Sportabzeichen.

Der Stadtsportverband fördert nach wie vor jedes an denn Schulen abgelegte Sportabzeichen mit einer Prämie von einem Euro. Carolin Keßler vom städtischen Gymnasium und Jan Niklas Heinz von der Clara-Schumann-Gesamtschule nahmen die diesjährigen Prämien stellvertretend entgegen.