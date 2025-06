Brand in der Kampenstraße in Siegen: Einsatzkräfte schnell vor Ort

(wS/red) Siegen 08.06.2025 | Erstmeldung | Am frühen Sonntagabend gegen 18:25 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz in der Kampenstraße in Siegen gerufen. Unter dem Einsatzstichwort „Feuer 4“ wurde eine Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude, dem früheren Firmensitz von Eisen-Muscheid, gemeldet. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten die Rauchentwicklung und verschafften sich Zugang zum Gebäude. Im Inneren fanden sie eine starke Verrauchung vor. Die Feuerwehr Siegen brachte den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderte eine Ausbreitung des Feuers. Verletzt wurde niemand.

Die Kampenstraße war während des Einsatzes zwischen Sandstraße und Friedrichstraße voll gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Infos folgen

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

