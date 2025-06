Unfall sorgt für doppelten Alarm bei Einsatzkräften in Krombach

(wS/red) Kreuztal 07.06.2025 | Am Samstagnachmittag ereignete sich in Krombach ein Verkehrsunfall. Ein Auto, das von der A4 abfuhr und die Ausfahrt Krombach nehmen wollte, verlor im Kurvenbereich die Kontrolle und fuhr in das bewachsene Gelände neben der Straße. Nach Angaben der Polizei spielte das Wetter dabei eine Rolle. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und landete im dichten Grün am Rand der Abfahrt. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Während die Polizei den Unfall bereits aufgenommen hatte, ging erneut ein Notruf zum gleichen Vorfall ein. Daraufhin wurden Feuerwehrkräfte aus Krombach mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung“ alarmiert, ebenso wie der Bereitschaftsdienst der Stadtfeuerwehr.

Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um einen neuen Unfall handelte, sondern um den bereits bekannten. Die Rettungskräfte konnten den Einsatz daher abbrechen. Kurz darauf traf ein Abschleppdienst ein, um das Fahrzeug aus dem Grünstreifen zu bergen und so für Klarheit bei vorbeifahrenden Autofahrern zu sorgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

