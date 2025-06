Kandidatenaufstellung für die Kommunalwahl 2025 in Netphen – Mit Herz und Verstand fürs Netpherland

(wS/uwg) Netphen 06.06.2025 | Am vorletzten Wochenende fand in „Wickels Hus am Maart“ in Netphen die Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl am 14. September 2025 statt. Unter dem Motto „Mit Herz ❤️ und Verstand fürs Netpherland“ zeigte sich die Versammlung erfreut darüber, dass alle 17 Wahlbezirke besetzt werden konnten – ein Umstand, der in politisch verdrossenen Zeiten nicht mehr selbstverständlich sei.

Besonders positiv wurde hervorgehoben, dass der Anteil weiblicher Kandidaten auf fast 30 Prozent gesteigert werden konnte.

Als Direktkandidaten wurden Klaus-Peter Wilhelm (Dreis-Tiefenbach), Ignaz Vitt (Salchendorf), Hans-Peter Faßbender (Netphen), Reinhard Kämpfer (Dreis-Tiefenbach) sowie Thorsten Görg (Grissenbach) gewählt.

Für die Kreistagswahl wurden Reinhold Weber (Eckmannshausen) für den Wahlbezirk Netphen 1 und Ignaz Vitt (Netphen-Salchendorf) für Netphen 2 aufgestellt.

Zudem freut sich die Versammlung, die unabhängige Verwaltungsfachwirtin Heike Büdenbender aus Irmgarteichen als Bürgermeisterkandidatin unterstützen zu können. Man hoffe auf einen fairen und respektvollen Wahlkampf 2025 in der Keilerkommune.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der UWG Netphen für die 17 Wahlbezirke der Stadt – ganz rechts im Bild: die unabhängige Bürgermeisterkandidatin Heike Büdenbender.

