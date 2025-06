28-Jähriger nach Diebstahl hochwertiger Ferngläser festgenommen

(wS/ots) Burbach 06.06.2025 | Am gestrigen Donnerstagmittag (05. Juni) ist ein 28-Jähriger im Rahmen eines erfolgreichen Ermittlungseinsatzes durch die Polizei festgenommen worden.

Vorangegangen war ein Diebstahl hochwertiger Ferngläser. Diese waren bei einem Postversand auf bislang nicht geklärte Weise verschwunden. Vor wenigen Tagen ging eine entsprechende Anzeige der geschädigten Firma bei der Polizei ein. In der Folge wurden entsprechende Ferngläser auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten.

Bei einer Übergabe an einen vermeintlichen Interessenten konnte der Anbieter dieser Geräte am gestrigen Donnerstag im Rahmen eines erfolgreichen Polizeieinsatzes durch die Einsatzkräfte ergriffen werden. Eine Überprüfung ergab, dass der 28-Jährige, der Erkenntnisse wegen Eigentumsdelikte und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte, eigentlich in Haft sein sollte.

Er hatte zwei Ferngläser dabei. Die Kontrolle der Geräte ergab, dass es sich hierbei um einen Teil der entwendeten Gläser handelte. Zudem hatte der junge Mann Amphetamin in seinem Rucksack. Die Einsatzkräfte nahmen den 28-Jährigen fest. Er ist mittlerweile einer JVA zugeführt worden. Die Ferngläser sowie die Drogen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen, wie der 28-Jährige an die Postsendung gelangte und ob der Rest der Gläser im Vorfeld bereits verkauft wurden, laufen derzeit noch. Zudem wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des mitgeführten Amphetamins eingeleitet.

