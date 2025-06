Sparkasse Siegen startet Spendenaktion „Herzenswunsch 2025“

(wS/sp) Siegen 06.06.2025 | Unter dem Motto „Jede Stimme zählt. Nachhaltig mit Herz für die Region.“ hat die Sparkasse Siegen am 5. Juni eine groß angelegte Spendenaktion gestartet. Bis zum 22. Juni können sich gemeinnützige Vereine und Organisationen bewerben und für ein überzeugendes Projekt über 5.000 Euro Spenden gewinnen.

Die Sparkasse Siegen ruft zur Teilnahme an der Spendenaktion „Herzenswunsch 2025“ auf. Gemeinnützige Vereine und Organisationen aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse können sich mit Projekten bewerben, die sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren. „Mit der Aktion ‚Herzenswunsch 2025‘ möchten wir das vielfältigen Engagement in unserer Region sichtbar machen und gezielt unterstützen. Denn nachhaltige Projekte, die das Gemeinwohl fördern, verdienen unsere besondere Anerkennung“, sagt Dr. Nadine Uebe-Emden, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Siegen.

So funktioniert die Spendenaktion

Ab sofort können sich alle gemeinnützigen Vereine und Organisationen aus Siegen, Freudenberg, Kreuztal, Netphen, Hilchenbach und Wilnsdorf für die Teilnahme an der

Spendenaktion bewerben. Dafür müssen sie bis zum 22. Juni ein nachhaltiges Projekt unter herzenswunsch-siegen.de einreichen. Jedes zugelassene Projekt erhält eine Spende in Höhe von 250 Euro. Vom 24. bis 27. Juni findet dann auf der Aktionswebsite eine öffentliche Abstimmung zur Auswahl der beliebtesten Projekte statt. Diese werden im Anschluss von einer Fachjury bewertet und erhalten Förderbeträge zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Eine zusätzliche Gewinnchance bietet die dazugehörige Social-Media- Challenge vom 16. bis 27. Juni: Bei einer Fotoaktion in Kooperation mit dem Instagram-Kanal „siegengehtsteil“ können die Vereine und Organisationen bis zu 1.000 Euro Spende extra gewinnen.

Was gilt als nachhaltiges Projekt?

Als nachhaltig bewertet die Sparkasse Siegen alle Projekte, die einen Beitrag zu einem der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen leisten. Dementsprechend sind Projekt, die sich mit sauberem Wasser, umweltschonender Mobilität oder Artenvielfalt beschäftigen, ebenso geeignet wie solche, die sich für Bildung und Soziales wie Chancengleichheit, gesunde Ernährung oder ein friedliches Zusammenleben einsetzen. „Jedes nachhaltige Projekt – egal wie groß oder klein – ist willkommen. Deshalb rufen wir jetzt alle Vereine und Organisationen auf, sich mit einem Projekt zu bewerben”, so Dr. Nadine Uebe-Emden.

Vom 5. bis 22. Juni ruft die Sparkasse Siegen Vereine auf, sich mit einem nachhaltigen Projekt bei ihrer Spendenaktion Herzenswunsch zu bewerben (Quelle: Sparkasse Siegen).

Die Sparkasse Siegen

Mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ca. 140.000 Girokonten und einer Bilanzsumme von rund 5 Milliarden Euro ist die Sparkasse Siegen größter Finanzdienstleister der Region. Sie betreibt 39 Standorte, davon 18 Beratungsfilialen. Seit 1842 begleitet die Sparkasse Siegen die Menschen in der Region und ihre Ideen, die heimische Wirtschaft und den technologischen Fortschritt. Sie versteht sich als ein Unternehmen, das in der Region für die Region agiert. Darum engagiert sich das Kreditinstitut weit über das eigene Geschäft hinaus für das Gemeinwohl vor Ort in Form von umfangreichen Spenden, Sponsoring und Stiftungszuwendungen.