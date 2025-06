Siegener Tuning-Treffen 2025: Back to the Roots – Das Kulttreffen kehrt zurück!

(wS/red) Siegen 06.06.2025 Unter dem Motto „Back to the Roots“ feiert das traditionsreiche Siegener Tuning-Treffen am 21. September 2025 sein großes Comeback – und das an einem altbekannten Ort: dem Parkplatz des Globus-Marktes in Siegen.

Der Titel kommt nicht von ungefähr: Am 30. Juni 2013 fand genau hier – damals noch am Real-Markt ( wir berichteten schon 2013 mit einem Video) – das allererste Siegener Tuning-Treffen statt, ins Leben gerufen von Marcel Groß und Merlin Santiago. Es folgten die Treffen in den Jahren 2014 und 2015, bevor Marcel sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen musste. Zwar wurde die Veranstaltungsreihe weitergeführt, doch nun – zwölf Jahre später – kehrt der ursprüngliche Gründer mit frischer Energie und großem Engagement zurück.

Gemeinsam mit Saskia und Pascal Jung ( JP Carparts ) sowie Ronny Wollmann und Merlin Santiago hat Marcel das Team „DeepNation“ gegründet, das sich nicht nur für legales Tuning und automobile Leidenschaft einsetzt, sondern auch sozial engagiert.

Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt zwei bedeutenden Organisationen zugute:

– Strahlemännchen e. V., die Herzenswünsche schwerkranker Kinder erfüllen

– Einsame Pfoten Zadar, eine deutsche Tierhilfsorganisation mit Fokus auf notleidende Tiere in Kroatien

Weitere Informationen zu den Organisationen finden sich unter:

🔗 strahlemaennchen.de

🔗 einsame-pfoten-zadar.org

Eintrittspreise:

Fahrer inkl. Fahrzeug und Fahrzeugbewertung: 20 €

Beifahrer & Fußgänger: 10 €

Kinder bis 10 Jahre & Menschen mit Behinderung: Eintritt frei

Was geboten wird:

Fahrzeugbewertung & Pokalvergabe

Spezialpokale in verschiedenen Kategorien

Geplante Autoteile-Versteigerung

Händlermeile & Foodmeile

Musik, Moderation & Bühne

Attraktionen für Kinder

und vieles mehr

Termin & Ort:

📅 Sonntag, 21.09.2025

🕙 10:00 bis 18:00 Uhr

📍 Globus Parkplatz, Siegen

„Back to the Roots“ ist mehr als nur ein Motto – es ist eine Herzensangelegenheit. Das Siegener Tuning-Treffen vereint automobile Leidenschaft mit sozialem Engagement.

Händler und Aussteller sind herzlich eingeladen, sich um einen Platz auf dem Treffen zu bewerben. Anfragen werden gerne entgegengenommen unter: deepnation25@gmail.com

