Bagger kippt auf Baustelle an der B508 bei Allenbach um

(wS/red) Hilchenbach 06.06.2025 | Am Freitagmorgen erreichte unsere wirSiegen-Redaktion sowohl Anrufe als auch über WhatsApp die Information, dass in Allenbach ein Bagger umgekippt sei. Vor Ort bestätigte sich der Hinweis: An der Baustelle an der B508 – von Kreuztal kommend in Fahrtrichtung Hilchenbach auf der rechten Seite – lag ein Kobelco-Bagger des Typs SK 270 auf der Seite.

Der Vorfall muss sich im Laufe des Vormittags vor 9 Uhr ereignet haben. Wie genau es zu dem Umkippen kam, ist uns bislang unklar. Wir nahmen telefonisch Kontakt zu der Firma auf, deren Name auf dem Bagger zu lesen war. Eine Auskunft wollte man uns dort jedoch nicht geben – weder zur Ursache des Umkippens noch dazu, ob jemand verletzt wurde.

Unfälle können passieren – das ist menschlich. Wir hoffen, dass niemand zu Schaden kam und die Arbeiten an der Baustelle sicher weitergeführt werden können.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

