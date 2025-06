DFB-Sportdirektor Hannes Wolf ist zu Gast in Wenden

(wS/flvw) Wenden 11.06.2025 | Am Dienstag, dem 24. Juni 25, ist Hannes Wolf – Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) – zu Gast in Wenden.

Gemeinsam mit Holger Bellinghoff – Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses und Vizepräsident Jugend im FLVW – wird er die neuen Spielformen im Kinderfußball vorstellen – sowohl theoretisch als auch praktisch.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr auf der Sportanlage am Schulzentrum Wenden-Möllmicke (Peter-Dassis-Ring 47) und wird später in der Aula der Gesamtschule Wenden (ein paar Meter entfernt vom Platz) fortgesetzt. Eingeleitet und klargemacht hat es der Vorsitzende Kreisjugendausschuss Olpe, Raimund Nöker. Die Kreisjugendausschüsse Lüdenscheid und Siegen-Wittgenstein hat er dabei mit ins Boot geholt.

Präambel: Mehr Ballkontakte, mehr Tore, mehr Spaß

Im Mittelpunkt stehen die Veränderungen im Kinderfußball. Die neuen Spielformen zielen darauf ab, kleinere Teams und mehr spielerische Abwechslung auf dem Platz zu schaffen. Das Ziel: mehr Ballkontakte, eigene Aktionen und individuelle Erfolgserlebnisse. Diese Veränderungen betreffen im Wesentlichen die G- und F- Junioren, aber tlw. auch der E-Junioren. „Der Westfälische Weg wird“ dabei weiter gegangen… bedeutet: G-Junioren im 3 gegen 3, F-Junioren im 5 gegen 5, E- Junioren im 7 gegen 7, D-Junioren im 9 gegen 9 und traditionell die C-bis A-Junioren im 11 gegen 11.

Hannes Wolf gestaltet zunächst mit der U11-Kreisauswahl Olpe eine Trainingseinheit und erklärt und kommentiert dabei Trainingsphilosophie und Spielformen direkt auf dem Platz. Im Anschluss steht er in einem Fachvortrag in der Aula Vereinstrainern und Jugendmitarbeitern für Fragen zur Verfügung.

Besondere Gelegenheit für Trainer

Die Verantwortlichen hoffen auf rege Teilnahme. „Mit Hannes Wolf konnten wir eine der prägendsten Persönlichkeiten des deutschen Jugendfußballs nach Wenden holen“, so die Veranstalter. „Diese Gelegenheit zum Austausch und zur fachlichen Weiterbildung sollten sich unsere Trainer nicht entgehen.“

Für die Teilnahme wurden pro Verein mit Jugendabteilung drei Plätze vorgesehen. Juniorenspielgemeinschaften und Vereine werden gebeten, ihre Kontingente zu prüfen und nicht benötigte Plätze an den KJA zurückzumelden. Wichtig für die teilnehmenden C-Lizenzinhaber: Bei einer Teilnahme winken 6 Punkte für die Lizenz-Verlängerungskarte.