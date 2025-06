Sonderstempel und Sammlerartikel beim Jubiläum „130 Jahre weltweit erste Motoromnibuslinie“ in Netphen

(wS/wl) Netphen 11.06.2025 | Auf Anregung der Briefmarkenfreunde Netphen wird zum Festwochenende anlässlich des Jubiläums „130 Jahre weltweit erste Motoromnibuslinie Deuz–Netphen–Siegen“ am 14. und 15. Juni 2025 ein Event-Team der Deutschen Post Philatelie in Netphen vor Ort sein.

An einem Stand in der Bushaltestelle „Netphen-Rathaus“ an der Lahnstraße wird an beiden Tagen unter anderem ein offizieller Jubiläums-Sonderstempel erhältlich sein. Direkt daneben präsentieren sich die Briefmarkenfreunde Netphen mit einem besonderen philatelistischen Angebot: Ihr Ehrenvorsitzender Wilfried Lerchstein hat 20 verschiedene selbstklebende „Briefmarken Individuell“ mit Omnibus-Motiven entworfen. Zusätzlich gibt es drei verschiedene Sonderumschläge mit bereits eingedruckten Omnibusmarken sowie zwei Blanko-Schmuckumschläge im DIN-C6-Format.

Die 20 frankaturgültigen 95-Cent-Marken sind auf einem DIN-A4-Bogen zusammengefasst und zeigen eine Auswahl der über 100 Omnibusse, die am 14. Juni am großen Omnibuskorso durch das Netpherland teilnehmen werden.

Ein weiteres Highlight: Rainer Wagener aus Werthenbach-Bahnhof wird in Postuniform als Postillion neben Dirk Hartmann aus Hainchen sitzen, der als Chauffeur den Nachbau des weltweit ersten Linienmotoromnibusses steuert und den Korso anführen wird. In einem Original-Postsack der Deutschen Bundespost wird Sammlerpost befördert, die mit dem ovalen Sonderstempel der Deutschen Post sowie einem exklusiven grünen Cachetstempel zur Sonderpostbeförderung versehen wird.

Wer am Jubiläumswochenende nicht persönlich vor Ort sein kann, findet das komplette Belegprogramm online unter:

👉 https://suedwestfalenboerse.de/belegprogramm/

Bestellungen sind direkt an den Ehrenvorsitzenden Wilfried Lerchstein zu richten:

📞 Tel. 02737/1216

📧 E-Mail: Lercwi@web.de

Die Bearbeitung erfolgt gegen Vorkasse in der Reihenfolge des Zahlungseingangs.