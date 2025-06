Verlegung des Wochenmarkts am Freitag, 13. Juni 2025: Markt findet ausnahmsweise in Deuz statt

(wS/ne) Netphen 11.06.2025 | Anlässlich des Jubiläums „130 Jahre erste motorisierte Omnibuslinie der Welt“ wird der Wochenmarkt am Freitag, den 13. Juni 2025, nicht wie gewohnt auf dem Rathausplatz in Netphen, sondern ausnahmsweise in Deuz auf dem Platz neben dem alten Bahnhof stattfinden.

Grund für die Verlegung ist das große Festwochenende am 14. und 15. Juni 2025, mit dem die Stadt Netphen diesen historischen Meilenstein feiert. Die Aufbauarbeiten für die Festmeile und die Jubiläumsparty auf dem Rathausplatz beginnen bereits am Freitagmorgen, sodass der reguläre Marktbetrieb dort nicht möglich ist.

Die Marktzeiten bleiben unverändert von 7.00 bis 13.00 Uhr.